Коробов руководил ГРУ два года / Фото: Twitter/РИА Новости

В России 21 ноября умер начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковник Игорь Коробов.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны России, причиной смерти стала "тяжелая и продолжительная болезнь.

Отмечается, что Коробову было 62 года. Во время его руководства ГРУ оказалось в центре ряда скандалов. Наиболее громким стало отравление экс-сотрудника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии. Власти страны обвинили в содеянном офицеров управления Александра Петрова и Руслана Боширова.

Как известно, Коробов возглавил ГРУ после смерти своего предшественника в 2016 году. В России утверждали, что он умер от сердечного приступа в Москве, а американская разведка называла местом смерти Ливию.

Коробов Коробов служил в Вооруженных силах России с 1973 года, с 1985 работал в разведке. Главой ГРУ он был назначен в 2016 году.

Напомним, ранее проректор Государственного института русского языка им. А. Пушкина Михаил Осадчий заявил, что в России словом года стало "шпиль" из-за скандала в Солсбери и упоминания в соцсетях Петрова и Боширова.