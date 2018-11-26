Умер оскароносный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

Бернардо Бертолуччи умер в возрасте 77 лет / Фото: Бриджит Лакомб

26 ноября умер известный итальянский режиссер и драматург Бернардо Бертолуччи. Его не стало в возрасте 77 лет.

Режиссер скончался в Риме продолжительной болезни. Итальянское издание La Repubblica назвала смерть Бертолуччи уходом "последнего великого маэстро".

Бернардо Бертолуччи известен по фильмам "Конформист", "Мечтатели", "Последнее танго в Париже". Он является обладателем премий "Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007).

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