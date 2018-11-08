Умер легендарный композитор фильмов "Мужчина и женщина", "История любви" Франсис Лей

Фрэнсис Лей / Sputnik Грузия

В столице Франции, Париже, на 87 году жизни умер легендарный кинокомпозитор Франсис Ле. Он прославился в середине 60-х, когда режиссер Клод Лелюш предложил написать ему музыку к своему новому фильму "Мужчина и женщина". Основная музыкальная тема картины и особенно вокализ "Па-ба-да-ба-да" стал невероятно популярен.Ле немедленно получил предложение поработать в Голливуде. В 1970-м он был награжден "Золотой глобус" и "Оскар" за музыку к фильму "История любви". Основная песня Where Do I Begin, исполненная американским певцом-крунером Энди Уильямсом. Всего Ле за свою более чем полувековую карьеру написал музыку к полусотне фильмов - как французских, так и голливудских. Его последней работой стал саундтрек к еще одной картине Клода Лелюша - "Один плюс одна" (2015 год).

Напомним, ранее сообщалось о том, что ушла из жизни легендарная французская победительница "Евровидения".