В Британии скончался режиссер сериала про Индиану Джонса

Николас Роуг / @Criterion

В Великобритании в возрасте 90 лет умер знаменитый кинорежиссер Николас Роуг.

Сын режиссера рассказал, что его отец умер в пятницу. "Он был настоящим отцом, только в августе он отметил свое 90-летие", - сообщил он ВВС.

Николас Роуг начинал с того, что во время съемок давал команду "Мотор!". Был ассистентом оператора, потом главным оператором, и, наконец, стал режиссером.

Роуг дебютировал как режиссер в 1970 году картиной-притчей "Представление" (Performance) с участием Мика Джаггера.

Наиболее известные работы - мистический триллер "А теперь не смотри" (Don’t Look Now, 1973), фантастическая драма "Человек, который упал на Землю" (The Man Who Fell To Earth, 1976) с Дэвидом Боуи в главной роли.

Он также снял телевизионный сериал "Хроники молодого Индианы Джонса".

