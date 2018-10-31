В Киеве умер легендарный театральный режиссер Эдуард Митницкий

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В Киеве на 88-м году жизни скончался известный режиссер, создатель и многолетний художественный руководитель "Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра".

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале учреждения культуры. "Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с выдающимся мастером", — говорится в тексте.

Митницкий за свою полувековую режиссерскую карьеру поставил более ста сорока спектаклей на сценах театров Украины, России, Германии, Чехии, Болгарии и других стран. Имел звания народного артиста УССР и Российской Федерации, а также являлся кавалером ордена "За заслуги" всех трех степеней.

Напомним, накануне в Киеве умер Давид Черкасский − легендарный режиссер-мультипликатор, автор анимационных фильмов "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Остров Сокровищ".