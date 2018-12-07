Последний урок. В Днепре учительница умерла прямо в классе

Смертельный инцидент с пожилым педагогом состоялся во время урока биологии.
В городе Днепр в школе №112 на улице Солидарная 67-летняя учительница биология скончалась во время урока.
По данным портала dnepr24, на место трагического инцидента немедленно вызвали бригаду врачей скорой помощи и правоохранителей.
Педагог проводила урок по биологии для учеников 9-го класса. Внезапно она потеряла сознание и упала на пол. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве пьяная учительница сделала селфи и выпала из окна