Последний урок. В Днепре учительница умерла прямо в классе

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В городе Днепр в школе №112 на улице Солидарная 67-летняя учительница биология скончалась во время урока.

По данным портала dnepr24, на место трагического инцидента немедленно вызвали бригаду врачей скорой помощи и правоохранителей.

Педагог проводила урок по биологии для учеников 9-го класса. Внезапно она потеряла сознание и упала на пол. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве пьяная учительница сделала селфи и выпала из окна