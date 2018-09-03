В Киеве пьяная учительница сделала селфи и выпала из окна

В Киеве нетрезвая учительница иностранного языка выпала из окна третьего этажа при попытке сделать селфи.

Как сообщает УНН инцидент произошел в заброшенном здании в Шевченковском районе столицы.

39-летняя женщина госпитализирована ​​в городскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Также у нее диагностировали острую алкогольную интоксикацию.

Ранее сообщалось, что военнослужащий Нацгвардии Украины предотвратил самоубийство 16-летней девочки, которая собиралась спрыгнуть с плотины ДнепроГЭС по заданию "куратора" виртуальной игры "Синий кит".