В Киеве пьяная учительница сделала селфи и выпала из окна

Женщина госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой.
В Киеве нетрезвая учительница иностранного языка выпала из окна третьего этажа при попытке сделать селфи.
Как сообщает УНН инцидент произошел в заброшенном здании в Шевченковском районе столицы.
39-летняя женщина госпитализирована в городскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
Также у нее диагностировали острую алкогольную интоксикацию.
Ранее сообщалось, что военнослужащий Нацгвардии Украины предотвратил самоубийство 16-летней девочки, которая собиралась спрыгнуть с плотины ДнепроГЭС по заданию "куратора" виртуальной игры "Синий кит".