"Синий кит": нацгвардеец отговорил 16-летнюю девочку прыгать с плотины ДнепроГЭС

Служащий 9-го полка Нацгвардии Леонид Стукало

Военнослужащий 9-го полка Нацгвардии Украины Леонид Стукало предотвратил самоубийство 16-летней девочки, которая собиралась спрыгнуть с плотины ДнепроГЭС по заданию "куратора" виртуальной игры "Синий кит".

Об этом сообщила пресс-служба запорожской воинской части 3029 9-го полка Нацгвардии Украины в Facebook.

"Проезжая на своей машине Леонид заметил одинокую девушку, которая стояла на ограждающих перилах. Военнослужащий немедленно среагировал и остановил автомобиль за 100 метров от девушки чтобы не напугать ее, осторожно подойдя к ней, Леонид убедил девушку не укорачивать себе жизнь и помог ей перелезть через перила на проезжую часть. Девушка плакала и не могла объяснить свой поступок", - говорится в сообщении.

Парень отвез девушку в Днепровское отделение полиции, где выяснилось, что она пропала из дому два дня назад и выполняла задания игры "Синий кит".

Ранее в Сети появились фото киевских казарм в/ч 3030 Нацгвардии. На снимках видно, что помещения находятся в аварийном состоянии.