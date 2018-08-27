Сырость, плесень, дыры в потолке: опубликованы фото казарм Нацгвардии в Киеве

Блогер заявляет, что казармы находятся в аварийном состоянии / Игорь Молодан/Фейсбук

В сети появились фотографии казарм в Киеве, где проживают бойцы Национальной Гвардии Украины в/ч 3030. На фотографиях прекрасно видно, что казармы внутри имеют откровенно аварийный и очень неприглядный вид.

"В таких условиях живут нацгвардейцы, когда охраняют наш покой. Я не против парадов, но, может быть стоит отказаться один раз, что бы за эти деньги починить все казармы?", - написал блогер Игорь Молодан, который выложил снимки в своем Facebook.

Казармы Нацгвардии в/ч 3030, Киев / Игорь Молодан/Фейсбук

При этом блогер отметил, что еще не касался вопросов питания военнослужащих - по его словам, это "отдельная тема".

Напомним, ранее Минобороны расторгло контракт на постройку казарм для Нацгвардии на полигоне "Широкий лан". Застройщик сдавал объекты не в срок, неподходящего качества и с массой нарушений.