Вера Брежнева сделала селфи с Джастином Бибером и его невестой

Вера Брежнева показала фото с Джастином Бибером и его невестой / instagram.com/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева сделала селфи с американскими знаменитостями.

На своей странице в Instagram певица похвасталась фото с Джастином Бибером и его невестой Хейли Болдуин.

"Triple hollywood smile, ну или тройная голливудская улыбка. Привет Соняше", - написала Брежнева.

Подписчики сразу не узнали певца, отметили, что он сейчас не в лучшей форме.

"Бибер стал похож на забулдыгу из нашего района", "Какое же потрясающее фото", "Как же он себя изуродовал... Страшен", "Бибер такой смешной", – писали юзеры.

Ранее Вера Брежнева восхитила поклонников эффектным нарядом: опубликовано видео.