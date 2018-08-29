Вера Брежнева сделала селфи с Джастином Бибером и его невестой

Певица похвасталась фото с американскими знаменитостями.
Известная украинская певица Вера Брежнева сделала селфи с американскими знаменитостями.
На своей странице в Instagram певица похвасталась фото с Джастином Бибером и его невестой Хейли Болдуин.
"Triple hollywood smile, ну или тройная голливудская улыбка. Привет Соняше", - написала Брежнева.
Подписчики сразу не узнали певца, отметили, что он сейчас не в лучшей форме.
"Бибер стал похож на забулдыгу из нашего района", "Какое же потрясающее фото", "Как же он себя изуродовал... Страшен", "Бибер такой смешной", – писали юзеры.
Ранее Вера Брежнева восхитила поклонников эффектным нарядом: опубликовано видео.