В Мексике жестоко убили и сожгли 10 музыкантов

В Мексике убили и сожгли музыкантов / televisa.com

Массовое убийство, шокирующее своей жестокостью, произошло в Мексике и всколыхнуло весь мир.

По информации, в пятницу, 17 января, на юго-западе Мексики в штате Герреро копы обнаружили жуткую находку - обгоревшие трупы музыкантов.

По словам копов, всего в грузовике было 10 тел. По предварительной информации, музыкантов убили и сожгли.

В свою очередь телеканал Televisa со ссылкой на прокуратуру региона сообщил, что жертвами дерзких преступников стали представители коренного населения страны, входившие в состав местного музыкального коллектива Sensation.

Также стало известно, что атака произошла около двух часов дня по местному времени.

Власти начали расследование обстоятельств убийства с сожжением.

Предположительно, убийство 10 музыкантов произошло, когда они вернулись из общины Тлайельпан в муниципалитете Чилапа, куда они пришли поиграть по случаю вечеринки работодателя и попали в засаду вооруженных людей.

К слову, мотивы устрашающего убийства пока неизвестны.

Читайте также"Высокопоставленное лицо": экс-нардеп рассказал о заказчике убийства ОкуевойНапомним, 17 января в Армении застрелили бывшего главу Службы национальной безопасности Георгия Кутояна.

Согласно данным следственного комитета Армении, на теле Кутояна было обнаружено огнестрельное ранение. Экс-чиновник имел ранение головы. Правоохранители рассматривают несколько версий смерти Кутояна, в частности, доведение до самоубийства.