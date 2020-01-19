В России силовики пять месяцев тайно снимали в спальне активистки

Активистка выяснила, что у нее в спальне стоит скрытая камера / Фото: Facebook/Анастасия Шевченко

В России сотрудники Центра по противодействию экстремизму по решению суда установили в спальне активистки Анастасии Шевченко скрытую камеру, однако девушка узнала об этом лишь спустя некоторое время при ознакомлении с материалами дела.

Как сообщает Новая газета, камера абсолютно законно, но тайно была установлена в сентябре 2018 года.

"Полгода до ареста мамы в ее спальне стояла видеокамера, установленная там по решению суда для слежки за опасным преступником. Об этом мы узнали осенью, а знакомиться с видео мама начала сегодня", - рассказала дочь активистки.

При ознакомлении с уголовным делом оказалось, что к нему прикреплены видео и фото с камеры из спальни, где подозреваемая была без одежды.

Адвокат подозреваемой Сергей Бадамшин пояснил, что Шевченко обвили в том, что она якобы "угрожает обороноспособности, безопасности страны и конституционному строю" своим участием в правозащитной конференции и в согласованном исполнительной властью городском митинге.

Как известно, Шевченко находится под домашним арестом с конца января прошлого года и ей вменяют участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.

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