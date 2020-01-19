Бывшая жена Абрамовича вышла замуж на греческого миллиардера

Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу / Фото: Instagram/dasha

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии в отеле Kulm, который принадлежит семье жениха.

Как пишет газета Daily Mail, торжество обошлось в 6,5 миллиона долларов.

На свадьбу были приглашены дизайнер Стелла Маккартни, американская актриса Кейт Хадсон и британская принцесса Беатрис.

Известно, что пара расписалась в октябре минувшего года.

Поздравила молодоженов российская телеведущая Ксения Собчак. Она отметила, что находится на Мальдивах, поэтому лично не может присутствовать на свадьбе.

Как известно, Дарья Жукова и Роман Абрамович развелись в 2017 году. В браке у них родили двое детей — сын Аарон-Александр (в 2009 году) и дочь Лея (в 2013 году).

Напомним, единственная дочь погибшего лидера группы Скрябин Андрея Кузьменко (Кузьма) - Мария-Барбара Кузьменко вышла замуж за студента-медика Виктора Тура.