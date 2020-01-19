В США советнику Трампа по вопросам России указали на дверь

Эндрю Пик должен был сопровождать Трампа на форуме в Давосе/ скриншот voanews.com

В пятницу, 17 января, в США отстранили от работы старшего директора по делам Европы и России в Совете национальной безопасности Белого дома Эндрю Пика. Против чиновника начали расследование, связанное с вопросами безопасности.

Пика отправили в административный отпуск и сопроводили из Белого дома. Как сообщает Bloomberg, и сам политик, и представитель СНБ отказались комментировать ситуацию. В Совете нацбезопасности заявили, что "не обсуждают кадровые вопросы".

Стоит отметить, что Пик должен был сопровождать Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января.

Эндрю Пик занял должность в СНБ всего лишь три месяца назад - в ноябре 2019 года, ранее он был заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Ирака и Ирана.

Напомним, во вторник, 21 января, начнется рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа по сути.

Сам глава Белого дома Дональд Трамп категорически отверг все обвинения по импичменту, которые ему предъявили демократы, и требует полного оправдания.