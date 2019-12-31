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Трамп рассказал, чего от него хотел Путин

31 декабря 2019, 22:27

Лидер Америки рассказал, о чем беседовал с президентом России по телефону.

Президент США Дональд Трамп поведал, что от него хотел президент России Владимир Путин. По информации лидера Америки, Путин позвонил ему, чтобы поблагодарить за помощь в предотвращении теракта  в Санкт-Петербурге.

Телефонный разговор президентов США и России состоялся по инициативе Кремля.

"Президент России Путин позвонил, чтобы поблагодарить меня и Соединенные Штаты за то, что мы сообщили им о подготовке теракта в прекрасном городе Санкт-Петербурге. И у них появилась возможность быстро задержать подозреваемых и спасти множество жизней", - написал Трамп на своей странице в Facebook  во вторник, 31 декабря.

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"Отличная и важная координация", - отметил американский президент.

Ранее в Белом доме сообщили, что Путин позвонил Трампу, и президенты обсудили "продолжение сотрудничества двух стран в противодействии терроризму", "усилия по поддержке эффективного контроля над вооружением" и отношения между США и Россией.

Ранее Германия ткнула Путина носом в историю.

Также Главред писал, что Кремль показал редкие фото Путина и подвел итоги за 20 лет.

Россия США Дональд Трамп Владимир Путин
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