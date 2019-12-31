Трамп рассказал, чего от него хотел Путин

Президент США Дональд Трамп поведал, что от него хотел президент России Владимир Путин. По информации лидера Америки, Путин позвонил ему, чтобы поблагодарить за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге.

Телефонный разговор президентов США и России состоялся по инициативе Кремля.

"Президент России Путин позвонил, чтобы поблагодарить меня и Соединенные Штаты за то, что мы сообщили им о подготовке теракта в прекрасном городе Санкт-Петербурге. И у них появилась возможность быстро задержать подозреваемых и спасти множество жизней", - написал Трамп на своей странице в Facebook во вторник, 31 декабря.

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"Отличная и важная координация", - отметил американский президент.

Ранее в Белом доме сообщили, что Путин позвонил Трампу, и президенты обсудили "продолжение сотрудничества двух стран в противодействии терроризму", "усилия по поддержке эффективного контроля над вооружением" и отношения между США и Россией.

Ранее Германия ткнула Путина носом в историю.

Также Главред писал, что Кремль показал редкие фото Путина и подвел итоги за 20 лет.