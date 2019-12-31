"Жестокий раздел Польши": Германия ткнула Путина носом в историю

Польша / фото: zaxid.net

В Германии отреагировали на слова президента Российской Федерации Владимира Путина о сотрудничестве Польши и немецких нацистов в 1938 году при разделе Чехословакии. По словам посла Германии в Польше Рольфа Никеля, СССР вместе с Адольфом Гитлером делили Польшу.

"Позиция федерального правительства ясна: пакт Молотова - Риббентропа служил для подготовки преступного вторжения нацистской Германии в Польшу. СССР вместе с Германией участвовал в этом жестоком разделе Польши", - написал дипломат в своем Twitter-аккаунте.

Как ранее сообщал Главред, в Польше набросились на президента Российской Федерации Владимира Путина из-за его высказываний о причинах введения войск СССР на польскую территорию перед Второй мировой войной.