Исследование показало, как россияне перестают ощущать себя счастливыми

Россияне больше не счастливы так, как прежде / Reuters

В России резко снизилось количество граждан, которые в этой стране ощущают себя счастливыми.

Как демонстрируют данные социологического исследования Ipsos, в период с февраля 2018 по июнь 2019 года количество россиян, ощущающих себя счастливыми, уменьшилось с 62% до 47%.

Социологи отмечают, что в сравнении с прошлыми годами, отрицательная динамика демонстрирует падение на 15%.

Уточняется, что средний по миру показатель счастья соответствует 64%. Среди 28 стран, участвовавших в исследовании, Россия в отстающих – по уровню счастья эта страна заняла 26 место, то есть предпоследнее.

Топ государств, где большинство взрослого населения счастливо:

• Канада – 86%;

• Австралия – 86%;

• Китай – 83%;

• Великобритания – 82%;

• Франция – 80%;

• США – 79%.

Исследователи предполагают, что причина депрессивных настроений населения заключается в том, что Россия в последнее время не может похвастаться ни политическим, ни экономическим, ни социальным прорывом.

Напомним, специалисты Киевского международного института социологии в рамках опроса, проведенного с 1 по 12 декабря 2019 года, выяснили, что 49% украинцев не готовы участвовать в любых акциях массового протеста.

Напомним, Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова выяснили, как украинцы относятся к новой власти.