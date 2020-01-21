Названо имя нового лидера ИГИЛ

Назначение произошло в октябре 2019 года спустя несколько часов после ликвидации прежнего главы группировки.
В США назвали имя нового лидера террористическая организация Исламское государство.
Как сообщает The Guardian со ссылкой на представителей двух разведок, им стал один из основателей ИГИЛ Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби.
Уточняется, что нового лидера террористы избрали спустя несколько часов после ликвидации предыдущего лидера террористов — Абу Бакра аль-Багдади, убитого в результате спецоперации США в октябре 2019 года.
По данным издания, аль-Салби является одним из самых влиятельных идеологов ИГИЛ. Уточняется, что он - один из немногих представителей террористической организации, которые не являются арабами.
Напомним, что 27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию лидера ИГИЛ аль-Багдади, добавив, что главарь террористов "умер как собака".
Ранее Пентагон показал видео, снятое на ликвидации главаря ИГИЛ.