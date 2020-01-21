Названо имя нового лидера ИГИЛ

Новый лидер ИГИЛ Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби / Фото: The Guardian

В США назвали имя нового лидера террористическая организация Исламское государство.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на представителей двух разведок, им стал один из основателей ИГИЛ Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби.

Уточняется, что нового лидера террористы избрали спустя несколько часов после ликвидации предыдущего лидера террористов — Абу Бакра аль-Багдади, убитого в результате спецоперации США в октябре 2019 года.

По данным издания, аль-Салби является одним из самых влиятельных идеологов ИГИЛ. Уточняется, что он - один из немногих представителей террористической организации, которые не являются арабами.

Напомним, что 27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию лидера ИГИЛ аль-Багдади, добавив, что главарь террористов "умер как собака".

Ранее Пентагон показал видео, снятое на ликвидации главаря ИГИЛ.