Дело об импичменте: Трамп обратился со срочным требованием к Сенату

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп разразился критикой в адрес демократов накануне старта рассмотрения дела о его импичменте по сути, которое должно начаться во вторник, 21 января.

Глава Белого дома выступил со специальным развернутым заявлением. Он опроверг все выдвинутые против него обвинения и потребовал от Сената как можно скорее прекратить процесс импичмента.

"Сенат должен в ускоренном порядке отклонить эти неполноценные статьи об импичменте и оправдать президента", - говорится в заявлении Трампа.

По его словам, он пользовался своими законными правами, а"идея демократов Палаты представителей о "злоупотреблениях власти" не является преступлением, которое подлежит импичменту".

"Палата демократов предлагает отстранить президента от должности за то, что он отстаивал законные права и привилегии исполнительной власти относительно неправомерных повесток - на основе рекомендаций Министерства юстиции. Принятие этой теории нанесет серьезный ущерб разделению власти между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти", - говорится в заявлении Белого дома.

Также Трамп обвинил демократов в проведении фальсифицированного процесса.

Стоит отметить, что Дональда Трампа вряд ли сместят с поста президента, так как для вынесения обвинительного приговора в Сенате необходимо две трети голосов. При этом Республиканская партия имеет большинство в Сенате.

Читайте такжеЭксперт рассказал, стоит ли Трампу опасаться импичментаНапомним, в декабре 2019 года палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу. Статью обвинений о злоупотреблении властью поддержали 230 конгрессменов, против выступили 197. Вторую статью по поводу препятствования работе Конгресса также поддержало большинство конгрессменов - 229 при необходимых 216. Против высказались 198.

29 декабря бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что согласится давать показания в Сенате в деле об импичменте нынешнего главы Белого дома Донлаьда Трампа.

Как сообщал Главред, 16 января, когда в США стартовал процесс импичмента президента Дональда Трампа, группа конгрессменов из Республиканской и Демократической партий вынесла на рассмотрение Конгресса резолюцию в поддержку Украины и украинского народа.