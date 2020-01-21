Россиян пугают опасным украинским психокультом

Священнослужители РФ обеспокоены распространением нового течения / Lenta.ru

В епархии российского города Челябинска местных жителей и прихожан предупредили о вовлечении детей в опасный украинский психокульт, исповедующий "учение АллатРа".

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные епархии, продвигаемое среди россиян псевдорелигиозное движение якобы зародилось в Украине.

Сторонники учения позиционируют себя как "некий международный общественный проект, направленный не только на духовный рост человека, но и на решение глобальных проблем". Учение включает в себя знания о реинкарнации, инопланетянах, Шамбале (мифическая страна в Тибете) и различные сомнительные духовные практики, которыми должны заниматься "воины света".

В епархии предупреждают, что изначально адептами культа становятся, как правило, женщины "с неустроенной жизнью". По словам российских священников, последователи данного движения "занимаются извращенными сексуальными практиками", но какими именно, не уточняется.

"В этой связи не может не беспокоить и то, что через печатные издания и специально образованные интернет-ресурсы в движение вовлекаются и малолетние дети", — говорится в сообщении епархии.

Священнослужители утверждают, что баннеры и реклама культа распространены в Челябинске вдоль проезжей части и на улицах города, а пропаганда активно ведется в Интернете.

Как ранее сообщалось, в Российской Федерации возмущены из-за новых украинских законов. В частности, возмущение в МИД РФ вызвала "языковая статья".

Напомним, в Российской Федерации заявили о дискриминации из-за нормы о рекламе на украинском языке.