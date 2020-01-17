"Очистить Украину от русскоязычных детей": в РФ зашкварились из-за украинского языка

МИД РФ / фото: ntv.ru

В Российской Федерации возмущены из-за новых украинских законов. В частности, возмущение в МИД РФ вызвала "языковая статья".

Российское внешнеполитическое ведомство заявило о "двойной дискриминации" русского языка по отношению к украинскому языку и языкам стран ЕС. Кроме того, МИД РФ сообщили, что якобы в Украине звучат призывы "очистить Украину от русскоязычных детей".

"В стране, которая декларирует своей целью вступление в Евросоюз, звучат призывы очистить Украину от русскоязычных детей", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Кроме того, Киев снова обвинили в нарушении прав человека, в языковой, образовательной и религиозной сферах. Также дипломаты заявили, что в Украине "скоро начнут штрафовать за использование русского языка".

Как ранее сообщал Главред, в Российской Федерации заявили о дискриминации из-за нормы о рекламе на украинском языке.