Превентивная мера: КНДР закрыла границу из-за ужасного вируса

В КНДР решили закрыть границы государства из-за опасности распространения жуткого вируса пневмонии.
Власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) приняли экстренное решение о закрытии границы государства для туристов. Такие меры связаны со страшным коронавирусом в Китае, который провоцирует новый вид пневмонии.
По информации издания Reuters, КНДР прекращает принимать группы иностранных туристов с 22 января в качестве превентивной меры против распространения вируса
По информации СМИ, в данный момент большинство туристов прибывают в КНДР именно из Китая.
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Как ранее писал Главред, Китай атаковал ужасный вирус, который косит людей. По состоянию на вторник, 21 января, жертвами пневмонии, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса, стали 6 человек.
Напомним, ранее сообщалось, ВОЗ созывает экстренное заседание в среду, 22 января, из-за обнаруженного в Китае вируса и опасности масштабной эпидемии.