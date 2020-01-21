Превентивная мера: КНДР закрыла границу из-за ужасного вируса

КНДР закрыла границы из-а страшного вируса /24 канал

Власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) приняли экстренное решение о закрытии границы государства для туристов. Такие меры связаны со страшным коронавирусом в Китае, который провоцирует новый вид пневмонии.

По информации издания Reuters, КНДР прекращает принимать группы иностранных туристов с 22 января в качестве превентивной меры против распространения вируса

По информации СМИ, в данный момент большинство туристов прибывают в КНДР именно из Китая.

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Как ранее писал Главред, Китай атаковал ужасный вирус, который косит людей. По состоянию на вторник, 21 января, жертвами пневмонии, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса, стали 6 человек.

Напомним, ранее сообщалось, ВОЗ созывает экстренное заседание в среду, 22 января, из-за обнаруженного в Китае вируса и опасности масштабной эпидемии.