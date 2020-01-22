В Британии объяснили, как трезубец попал в число "террористических" символов

В полиции Британии дали разъяснение из-за скандала с украинским гербом / Фото: Reuters

Трезубец был включен в британское пособие по экстремизму из-за того, что некоторые лица, связанные с запрещенной в Великобритании террористической группировкой, используют символ, похожий на украинский.

Антитеррористическая служба британской полиции ни в коем случае не связывает сам символ с экстремизмом, говорится в письме британских правоохранителей, передает Голос Америки.

"К сожалению, крайне правые группы имеют за собой историю присвоения национальных символов как части их тождества, и в этом причина, почему некоторые национальные флаги и символы содержатся в нашем документе. Символ "трезубец" включен в это пособие из-за его использования группой, имеющей связи с "Национальным действием" (National Action) – террористической группой, объявленной вне закона в Великобритании", – рассказали в полиции.

Читайте такжеСпецоперация Кремля, или Как украинский герб стал экстремистским символом в БританииТам также напомнили, что изображение украинского трезубца в пособии размещено в разделе "Татуировки" и оно выглядит как фотография части человеческого тела с татуировкой в виде трезубца темного цвета.

"Это указатель, который никогда не был предназначен для общественности", – объяснили в британской полиции.

Там также добавили, что пособие является частью вспомогательных материалов, чтобы определить и понять знаки и символы, на которые могут наткнуться работники полиции, а также больниц или учебных заведений.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал удалить украинский трезубец из полицейского пособия.

Напомним, власти Великобритании заявили о том, что уважают украинские государственные символы и выразили "сожалаение из-за обиды", причиненной появлением украинского трезубца в полицейском пособии.