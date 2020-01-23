В России подростки забили до смерти полицейского

Возможное избиение произошло в Санкт-Петербурге / Фото dp.ru

В российском Санкт-Петербурге толпа школьников забила до смерти пенсионера МВД. Подросткам не понравилось, что экс-полицейский сделал им замечание.

Конфликт произошел в арке недалеко от улицы Советской, где находился вход в квартиру пенсионеров-полицейских, сообщает Mash. В арке курили десятиклассники. Мужчина сделал им замечание и попытался их прогнать, что вызвало у парней вспышку агрессии. Толпа школьников набросилась на пенсионера. Мужчина скончался из-за травм головы.

Подростков задержали. Однако, версия об избиении что пока не подтвердилась. В Следственном комитете РФ не исключают, что пенсионер мог упасть и удариться головой сам.

Напомним, в Днепропетровской области полицейский получил травмы во время выполнения служебных обязанностей - он пытался урезонить хулиганов. Копа госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами мягких тканей лица, гематомами. Кроме того, прошлым летом на столичной Оболони группа из шести человек напала на полицейского и забрала у него пистолет и сумку с личными вещами. Хулиганов впоследствии задержали.