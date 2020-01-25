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В России женщина рухнула с 9 этажа и выжила - шокирующее видео

25 января 2020, 03:49

Девушка осталась жива благодаря тому, что упала в большой сугроб.

женщина, окно, страх
Иллюстративное фото / Reuters

В российском Излучинске девушка чудом выжила после падения из окна на девятом этаже. Приземлившись в сугроб, она встала и пошла по своим делам. 

Инцидент произошел около пяти вечера 21 января. Видео падения из окна появилось в соцсеятх. На кадрах действительно видно, как девушка летит из окна, переворачивается несколько раз в воздухе и приземляется в сугроб. 

В экстренных службах говорят, что девушка выжила благодаря тому, что в момент падения была одета в теплую верхнюю одежду и упала в большой сугроб, а не на асфальт. 

Позже потерпевшая все же попала в больницу с ушибами внутренних органов, но, к удивлению врачей, обошлось без единого перелома.

Напомним, 8 января в Луцке из окна многоэтажки выпали две 15-летние девушки, одна из пострадавших погибла. Ранее в Святошинском районе Киева - на проспекте Академика Палладина, 21 - в ночь на 31 декабря 28-летняя девушка выпала из окна балкона квартиры, расположенной на 13-м этаже 16-этажки. 

новости России падение окно
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