В России женщина рухнула с 9 этажа и выжила - шокирующее видео

Иллюстративное фото / Reuters

В российском Излучинске девушка чудом выжила после падения из окна на девятом этаже. Приземлившись в сугроб, она встала и пошла по своим делам.

Инцидент произошел около пяти вечера 21 января. Видео падения из окна появилось в соцсеятх. На кадрах действительно видно, как девушка летит из окна, переворачивается несколько раз в воздухе и приземляется в сугроб.

В экстренных службах говорят, что девушка выжила благодаря тому, что в момент падения была одета в теплую верхнюю одежду и упала в большой сугроб, а не на асфальт.

Позже потерпевшая все же попала в больницу с ушибами внутренних органов, но, к удивлению врачей, обошлось без единого перелома.

Напомним, 8 января в Луцке из окна многоэтажки выпали две 15-летние девушки, одна из пострадавших погибла. Ранее в Святошинском районе Киева - на проспекте Академика Палладина, 21 - в ночь на 31 декабря 28-летняя девушка выпала из окна балкона квартиры, расположенной на 13-м этаже 16-этажки.