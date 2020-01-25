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В NASA предупредили о приближении к Земле опасного астероида

25 января 2020, 20:54

Небесное тело пролетит мимо нашей планеты 15 февраля.

астероид
Астероид приблизится к Земле / Фото: nasa.gov

В опасной близости от Земли 15 февраля пролетит астероид диаметром до 900 метров.

Как сообщают специалисты NASA на официальном сайте, небесному телу дали рабочий номер 163373.

Уточняется, что приблизительно диаметр астероида составляет от 440 до 990 метров. Он приблизится к Земле на расстояние, в 15 раз превышающее расстояние планеты до Луны.

Данный астероид относится к группе Аполлонов и был открыт учеными в 1995 году. Известно, что траектория полета его тела пересекается с орбитой Земли, поэтому данное небесное тело является потенциально опасным для планеты.

Исследователи отмечают, что нынешняя встреча Земли с астероидом будет не последней. В следующий раз этот посланник космоса пролетит мимо Земли в 2075 году.

Как ранее сообщалось, знаменитая астронавтка украинского происхождения Гайдемари Стефанишин-Пайпер приехала в Украину.

Напомним, чтобы сообщить, что умер Алексей Леонов, NASA прервала прямую трансляцию с МКС, как выходят в открытый космос астронавты Эндрю Морган и Кристина Кук.

NASA Земля астероид
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