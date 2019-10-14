"Кадры апокалипсиса в укроселах": знаменитая астронавтка NASA Стефанишин-Пайпер посетила Украину

Знаменитая астронавтка украинского происхождения Гайдемари Стефанишин-Пайпер приехала в Украину.

Стало известно, что в Украине у астронавтки запланированы встречи со студентами и молодежью, в ходе которых Стефанишин-Пайпер расскажет об особенностях работы международного экипажа на МКС и поделится своим опытом пребывания на космической станции.

К слову, 14 октября, в понедельник, Стефанишин-Пайпер выступит во Львове в Национальном университете "Львовская политехника".

"Отец американской астронавтки Стефанишин-Пайпер родился в небольшом селе Якимов, недалеко от Львова. Хайди гордится своими украинскими корнями и искренне радовалась возможности посетить Якимов, чтобы больше узнать о своем прошлом. Это была очень теплая и сердечная встреча", - сказано в сообщении на странице посольства США в Украине в Facebok.

Отметим, в комментариях украинцы гордятся, что страна имеет такую астронавтку.

"Жуткие кадры апокалипсиса в укроселах. ))))", - пошутил Andrzej Kuresza.

"Вона розмовляє українською краще ніж половина Українців", - добавила Марина Ошкадер.

"От подумалося. спочатку недобре відзиваємося за українцями,що живуть за межами країни. потім хтось добивається світового успіху і ми гордимося і не забуваємо вказати :"українського походження!", - отметила Ольга Дубич.

"А кому розумні украінці потрібні,шлапаками легко керувати.до.их посміятись гарнолапші нп вуха навішати,обіцяти добавити до пенсіі 30.40гр і все окей", - возмутилась Леся Павлик.

Читайте такжеНаш Крым сгорит: гигантский астероид бухнет в Черное море - астрономНапомним, ранее, чтобы сообщить, что умер Алексей Леонов, NASA прервала прямую трансляцию с МКС, как выходят в открытый космос астронавты Эндрю Морган и Кристина Кук.

"Мы опечалены уходом из жизни легендарного космонавта Алексея Леонова, который 18 марта 1965 года стал первым человеком, вышедшим в космос", — написало NASA в Twitter.

В комментариях под постом тысячи людей выразили соболезнования из-за смерти Леонова, называя его "космическим ковбоем" и просто великим человеком.