Потенциально опасен: к Земле мчится гигантский астероид

Ближе всего к Земле астероид будет находиться 25 октября в 20:21 по киевскому времени / Фото: ESA

В направлении Земли летит астероид. В конце октября астероид 162082 (1998 HL1), размеры которого оцениваются от 441 метра до 986 метров и который считается потенциально опасным, максимально приблизится к нашей планете.

Космический объект пройдет рядом с Землей на расстоянии около 0,04 астрономических единиц. Это примерно 16 расстояний от Земли до Луны. Данная дистанция считается безопасной, пишет Astronomy Now. Однако, сам астероид классифицируется как потенциально опасный. Ближе всего к Земле объект будет находиться 25 октября в 20:21 по киевскому времени. Астрономы успокаивают: в ближайшие 120 лет вероятность столкновения астероида 162082 с Землей крайне мала. Еще ближе к планете астероид подлетит только в 2140 году.

Объект 162082 (1998 HL1) был открыт 18 апреля 1998 года в Нью-Мехико. Он относится к группе околоземных астероидов Аполлоны, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Всего известно о более чем пяти тысячах подобных объектов.

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Напомним, ранее ученые сообщали, что 28 августа астероид 2019 OU1 врежется в Землю из-за уязвимости Хаббл - автоматической обсерватории на орбите вокруг Земли.

Кроме того, космическое агентство NASA заявило о приближении гигантского астероида 99942 Апофис диаметром 340 метров, который уже окрестили именем главного "Бога Хаоса".