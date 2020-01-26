Лайнер загорелся прям в воздухе: в Иране произошло новое опасное ЧП

самолет Airbus A320 / YouTube

В Иране в воскресенье, 26 января, произошло новое ЧП с самолетом. На этот раз на борту пассажирского самолета, который совершал внутренний рейс, вспыхнул пожар.

По информации местного телеканала Al Sumaria, лайнер загорелся прямо в воздухе через несколько минут после взлета из аэропорта провинции Голестан, города Горган, расположенного на севере Ирана.

По информации СМИ, борт должен был лететь в Тегеран, но из-за ЧП ему пришлось вернуться в аэропорт вылета.

Какая авиакомпания совершала рейс и сколько пассажиров было на борту на данный момент не известно.

Самолет должен был совершить рейс в Тегеран. Из-за ЧП воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. Авиакомпания и количество пассажиров пока не названы.

Предварительно установлено, что загорелся один из двигателей. Пилотам удалось успешно посадить самолет, в результате экстренного приземления никто не пострадал.

Ранее Тегеран наотрез оказался отдавать черные ящики самолета МАУ.

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