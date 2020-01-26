Тегеран наотрез оказался отдавать черные ящики самолета МАУ

В Иране заявили, что сами будут расшифровывать бортовые самописцы украинского самолета.
Иран категорически отказался отдавать черные ящики украинского самолета Boeing-737 и заявил, что они будут расшифрованы на иранской территории.
"Бортовые самописцы украинского лайнера, разбившегося под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории", - заявил член парламентского комитета по развитию иранского меджлиса Фараджулла Раджабов.
По его словам, "изучением информации, находящейся в "черных ящиках", займется иранское Министерство дорог и городского развития".
"Наша (иранская - ред.) политика заключается в том, чтобы "черные ящики" остались здесь (в Иране - ред.) И тут же были расшифрованы", - отметил Раджабов.