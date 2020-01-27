Страшное предупреждение: ВОЗ повысила уровень угрозы из-за вируса

Смертельный коронавирус в Китае / Фото Reuters

Об повышении угрозы распространения нового страшного коронавируса из Китая заявили в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в понедельник, 27 января.

Как пишет AFP, согласно с докладом организации, в Китае объявлен очень высокий уровень угрозы коронавируса.

"Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом", - говорится в сообщении.

Как ранее писал Главред, в связи с распространением коронавируса из Китая, Министерство здравоохранения Украины советует гражданам и путешественникам придерживаться обычных мер предосторожности.

"Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома", - говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Также напомним, коронавирус начал орудовать в Китае в конце декабря 2019 года. Постепенно вирус распространяется по планете. Где именно уже зафиксированы очаги заражения можно посмотреть на интерактивной карте в Сети.