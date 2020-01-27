В России назвали причину смерти скандального протоиерея Чаплина

Чаплин страдал от астмы и других заболеваний, которые усугубили работу сердца / Фото: Facebook/Всеволод Чаплин

Одиозный российский протоиерей Всеволод Чаплин умер в результате сердечного приступа.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный с ситуацией источник в медицинских кругах, уже известны предварительные результаты вскрытия.

Отмечается, что 51-летний Чаплин умер от острой ишемической болезни сердца, отягощенной сопутствующими заболеваниями. В частности, известно, что он всю жизнь страдал из-за астмы. О причине смерти свидетельствуют и обстоятельства. Очевидцы рассказывают, что Чаплину резко стало плохо, он начал задыхаться и упал. Через 15 минут приехали медики, которые констатировали смерть. Его тело нашли во дворе храма Феодора Студита у Никитских ворот, где он был настоятелем.

Как известно, Чаплин активно поддерживал российскую агрессию в Украине. В вопросе Крыма он был однозначного мнения и заявлял, что Россия и так "слишком долго отступала".

"Крым – хорошее контрнаступление, но его мало. Потеряна наша древняя столица, центр Руси – Киев. Потеряна в результате наступления западных враждебных сил. Мы должны относиться к захвату древнего Киева и окружающих его русских земель так же, как относились предки в 40-е годы. Мы можем изменить эту ситуацию", – заявил он.

Также Чаплин не скрывал мнение, что Донбасс никогда не должен возвращаться в состав Украины.

"Лучше любая война, чем это (Донбасс в составе Украины. – Ред). Точно надо, наконец, изгнать из власти всех, у кого деньги, имущество и семьи за рубежом. Выбросить за 24 часа. Это – враги народа, главные и неисправимые. Это – мерзость перед Господом, и пусть суд Божий над ними, их детишками и другими, кто им дорог, будет самым беспощадным. Я буду молиться за такой суд", - сказал он.

Напомним, Сергей Шнуров почтил смерть российского священника Всеволода Чаплина, который обещал ему ад, а против украинцев чуть не объявил священную войну.