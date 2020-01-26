"Задыхался и посинел": умер призывавший убивать украинцев священник РПЦ Чаплин

Всеволод Чаплин / фото: pravoslavie.ru

В воскресенье, 26 января, в Москве умер экс-глава синодального отдела по взаимодействию церкви и общества РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин.

Священник РПЦ скончался на 52-м году жизни. Как рассказал его помощник Евгений Жулёв, священнослужитель чувствовал себя ранее хорошо.

Информацию также подтвердил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Да, это так", — сказал он агентству ТАСС.

"Он сел на лавочку, ему стало плохо. Он болел астмой. Он стал задыхаться, посинел, упал. Ему вызвали скорую, скорая констатировала смерть. У храма сейчас находится полиция, сейчас его тело повезут… Я не видел, было ли у него с собой лекарство, но он всегда его с собой носил. Когда у него была одышка, он всегда пользовался баллончиком от астмы", – рассказали в пресс-службе храма.

В сообщении подчеркивается, что причиной смерти Чаплина мог быть астматический приступ.

Напомним, что Чаплин печально известен своей ненавистью к Украине. В частности, после получения Украиной томоса и перехода приходов УПЦ МП в состав ПЦУ он призвал убить народного депутата Дмитрия Яроша.

Кроме того, Чаплин предлагал оккупировать левобережную Украину и не считаться с жертвами при вторжении в Украину. "Главное же — нужно дать понять: в отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, живущим вечностью?", - цинично заявлял Чаплин.