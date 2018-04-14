Протоиерей Чаплин посоветовал россиянам причаститься и ждать ракетного удара

Бывший глава синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московской патриархии Российской Федерации, протоиерей Всеволод Чаплин посоветовал москвичам и петербуржцам причаститься и ждать ракетного удара по городам в ближайшие дни.

"Нужно дать понять: в отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, живущим вечностью? Москвичам и питерцам рекомендую за ближайшие два-три дня исповедоваться и причаститься. А глубинная Россия без миллионников, с их кислотной пеной, только лучше жить будет", - написал он в Facebook.

В своем посте священник рассуждал о конфликте в Сирии, о роли России в нем. Он заявил, что российские власти должны проявить жесткость. Протоиерей отметил, что можно согласится на замену Башара Асада, однако "обеспечить избрание еще более жесткой фигуры".

Рассуждение Чаплина вызвало резонанс в украинском и русском сегменте Facebook. Его пост набрал почти тысячу комментариев, большинство из которых были написаны с сарказмом, а некоторые имели резко негативно выраженный контекст.

"Санитаров срочно, и зафиксировать покрепче", - прокомментировала Татьяна Козлова.

"Как такое может писать слуга Бога?! Вообще нет никакого страха Божьего", - написала Ксюша Манжула.

"Плохи дела в России, раз там уже и попы посходили с ума...", - с иронией отметил Александр Иванов.

"Вы когда к врачу пойдете? Так же нельзя себя запускать. Переживаю за вас", - оставил комментарий Николай Беликов.

"Наверное, "Кагора" на празднике перебрал", - предположил Andreas Che.

Напомним, ранее известный российский музыкант и композитор, фронтмен коллектива "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал стихотворный ответ на призыв протоирея РПЦ Всеволода Чаплина к его раскаянию.