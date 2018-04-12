Скандальный российский священник предложил обменять Асада на часть Украины

Скандальный священник РПЦ Всеволод Чаплин заявил о том, что в переговорах с США Россия должна согласиться с отстранением президента Сирии Башара Асада, но при этом оккупировать левобережную Украину.

"Требуют отстранить Асада — можно на это пойти, но обеспечить избрание еще более жесткой фигуры или разделение Сирии на несколько этноконфессиональных государств (другие там уже не жизнеспособны). Однако взамен надо в ультимативной форме заявить, что мы применяем в отношении Киева и всей нынешней левобережной Украины те же принципы защиты сограждан и соотечественников, что были применены в Крыму. В течение нескольких дней.

Главное же — нужно дать понять: в отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, живущим вечностью?", — написал Чаплин в Facebook.

Напомним, ранее Чаплин заявил о том, что патриарх Кирилл "долго не продержится".