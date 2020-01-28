На Дунае сел на мель украинский корабль и перегородил проезд

Судно из Уераины нарушило правила на Дунае / Фото: marinetraffic.com

На реке Дунай в северной части Болгарии сел на мель украинский корабль, перегородив проход по реке для остальных судов.

Как сообщает Reuters, в связи с инцидентом оказался заблокирован проход для всех кораблей, поэтому сразу со сложностями столкнулись 15 суден.

"По словам представителя болгарского морского агентства, предпринимаются усилия по буксировке украинского корабля, поскольку 15 других судов задерживаются из-за инцидента в районе города Белене. Информации о том, какие грузы перевозили эти суда, не было", - сказано в сообщении.

Болгарские власти предпринимают попытки разрешить ситуацию. Правоохранители уже констатировали, что за несоблюдение ограничения глубины украинский капитан будет оштрафован.