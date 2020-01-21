Почти полсотни людей на борту: в России горел траулер

Траулер Энигма Астралис загорелся в Охотском море / Официальный сайт компании

В России – очередное ЧП. Недалеко от Магадана в Охотском море загорелся траулер Энигма Астралис, на борту которого находились 47 человек, все они – члены экипажа. Об этом сообщает спасательный центр Петропавловска-Камчатского.

Сообщается, что всех членов экипажа эвакуировали на подошедшее судно. В пожаре пострадавших нет. Возгорание на траулере уже удалось ликвидировать

Траулер Энигма Астралис был куплен в 2017 году, его прежнее название - Adalsteinn Jonsson.

Напомним, 12 декабря 2019 года вспыхнул пожар на единственном авианесущем крейсере России Адмирал Кузнецов. Его потушили через сутки. В результате пожара два человека погибли, еще 14 - пострадали. Главная предварительная версия возникновения возгорания на крейсере Адмирал Кузнецов - пылающая сварочная окалина попала на груду мусора. Позже стало известно, что ущерб, причиненный огнем крейсеру Адмирал Кузнецов, может достигать 95 миллиардов рублей (1,53 млрд долларов).