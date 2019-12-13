РосСМИ узнали, сколько людей пострадало от пламени на Адмирале Кузнецове

Пожар на крейсере Адмирал Кузнецов / УНИАН

14 людям, получившим повреждения и травмы во время возгорания на единственном в российском военном флоте авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов, медики оказывают помощь в условиях стационара больниц.

Соответствующее сообщение опубликовало российское агентство Интерфакс со ссылкой на собственные информированные источники.

"По уточненным данным, госпитализированы 14 человек, один погиб", -заявили они. Еще один человек во время пожара на Адмирале Кузнецове без вести пропал и обнаружить его пока не удалось,т

Напомним, ранее сообщалось о том, что главная предварительная версия возникновения возгорания на крейсере Адмирал Кузнецов - пылающая сварочная окалина попала на груду мусора.

Позднее стало известно о том, что российском крейсере во время тушения пожара пылающий энергоотсек был взят и залит водой.