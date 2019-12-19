Баснословная сумма: в России оценили ущерб от пожара на авианосце Адмирал Кузнецов

В принципе, россиянам проще построить новый авианосец.
Ущерб, причиненный огнем, единственному авианесущему крейсеру России Адмирал Кузнецов, может достигать 95 миллиардов рублей (1,53 млрд долларов).
Как сообщает российский Коммерсант со ссылкой на источник в штабе Северного флота, пламя повредило не только конструкции авианосца, кроме того пострадало и емонтное оборудование. Ущерб включает себя и травмы, которые получили военные и гражданские специалисты.
Стоит отметить, что сама стоимость корабля такого класса оценивается лишь немногим больше – 110 миллиардов рублей.
Напомним, пожар на крейсере Адмирал Кузнецов вспыхнул 12 декабря. Его потушили через сутки. В результате пожара два человека погибли, еще 14 - пострадали.
Главная предварительная версия возникновения возгорания на крейсере Адмирал Кузнецов - пылающая сварочная окалина попала на груду мусора.
Позднее стало известно о том, что российском крейсере во время тушения пожара пылающий энергоотсек был взят и залит водой.