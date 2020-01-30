Историк рассказал о величайшей трагедии России

Россия остается в своем прошлом, и это величайшая трагедия страны, поделился историк / УНИАН

Российский оппозиционер, доктор исторических наук Андрей Зубов считает величайшей трагедией Российской Федерации то, что страна остается в своем прошлом.

Власти РФ считают страну продолжением сталинского государства и поэтому негативно реагируют на заявления о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны, говорится в блоге эксперта на Обозревателе.

По его словам, президент России Владимир Путин и его спикер Дмитрий Песков находятся в ситуации непреодоленной ошибки.

"Абсолютно прав Зеленский (президент Владимир Зеленский - Ред.) и поляки и абсолютно неправ Песков по той простой причине, что действительно сговор двух тоталитарных режимов (нацистского и советского - Ред.) явился прямым поводом к войне, которая началась 1 сентября 1939 года", - отметил историк.

Зубов полагает, что Путин и Песков считают ошибку правильными действиями. "…И тогда, соответственно, они оказываются вне всего цивилизованного мира, который давным-давно равно осудил и нацизм, и советский коммунизм", - подчеркнул автор.

Доктор исторических наук добавил, что Украина стала страной, изжившей советское прошлое, а РФ остается в своем прошлом. "И это величайшая трагедия России", - поделился он.

Напомним, во время визита в Польшу Владимир Зеленский заявил, что СССР и Третий Рейх однозначно виновны в развязывании Второй мировой войны и в том, что нацисты устроили Холокост. Дмитрий Песков назвал позицию Киева неприемлемой.