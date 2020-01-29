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План Путина: в РФ избавят от экзамена по русскому для жаждущих паспортов украинцев

29 января 2020, 23:26

В Москве продолжают делать все, чтобы заманить к себе морально нестойких украинцев.

Россия, паспорт
Российский паспорт / УНИАН

В Российской Федерации готовится к принятию законопроекта, который подразумевает отмену для украинцев сдачи экзамена на признание носителями русского языка.

Соответствующее заявление в среду, 29 января, сделала начальница Главка по вопросам миграции МВД РФ Валентину Казакову.

"Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям - гражданам Беларуси, гражданам Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на признание носителями русского языка", - заявила она.

По словам Казаковой, для белорусов и украинцев, а также для граждан Казахстана и Молдовы есть вариант получения российских паспортов - после получения вида на жительство.

Напомним, ранее в Москве побахвалились тем, сколько граждан Украины получили российские паспорта за минувший год. Позднее главарь группировки террористов "ЛНР" Леонид Пасечник озвучил шокирующие данные по поводу того, сколько жителей ОРЛО получили паспорта РФ.

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