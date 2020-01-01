Получили вожделенный паспорт России: в "ЛНР" озвучили шокирующие данные

55 тысяч жителей "ЛНР" получили российские паспорта / РБК

Так называемый глава самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник, который ранее заявил о расширении границы на всю Луганскую область, в своём новогоднем заявлении сообщил, что более 55 тысяч жителей "Луганской Народной Республики" получили российские паспорта по упрощённой процедуре.

"Уходящий год стал для нас невероятно богатым на события, последствия которых ещё принесут свои положительные плоды в будущем. Это, несомненно, упрощение Российской Федерацией процедуры получения паспортов для жителей республики, после чего более 55 тысяч граждан "ЛНР" уже имеют российское гражданство", — подчеркнул Пачесник.

Более того, патрон "ЛНР" похвастался, что продолжается политика, направленная на сближение с Российской Федерацией, сотрудничество с дружескими странами, а также подчеркнул победу на полях переговоров в Минске.

Читайте такжеПереманить жителей "ДНР" и "ЛНР": в России пошли на радикальный шаг с паспортамиНапомним, ранее в Российской Федерации отчитались о паспортизации оккупированных территорий Донбасса. По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, всего в "ЛНР" и "ДНР" раздали около 125 000 российских паспортов.

Стало известно, что с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило более 160 000 заявлений от жителей ОРДЛО.

В то же время, Колокольцев сообщил, что количество людей, принятых по Государственной программе по помощи в добровольном переселении в РФ соотечественников, остается на уровне 2018 года, а это почти 92,5 тысячи человек.