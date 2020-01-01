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Получили вожделенный паспорт России: в "ЛНР" озвучили шокирующие данные

1 января 2020, 07:49

Патрон "ЛНР" похвастался, что продолжается политика, направленная на сближение с Российской Федерацией.

Паспорта
55 тысяч жителей "ЛНР" получили российские паспорта / РБК

Так называемый глава самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник, который ранее заявил о расширении границы на всю Луганскую область, в своём новогоднем заявлении сообщил, что более 55 тысяч жителей "Луганской Народной Республики" получили российские паспорта по упрощённой процедуре.

"Уходящий год стал для нас невероятно богатым на события, последствия которых ещё принесут свои положительные плоды в будущем. Это, несомненно, упрощение Российской Федерацией процедуры получения паспортов для жителей республики, после чего более 55 тысяч граждан "ЛНР" уже имеют российское гражданство", — подчеркнул Пачесник.

Более того, патрон "ЛНР" похвастался, что продолжается политика, направленная на сближение с Российской Федерацией, сотрудничество с дружескими странами, а также подчеркнул победу на полях переговоров в Минске.

Читайте такжеПереманить жителей "ДНР" и "ЛНР": в России пошли на радикальный шаг с паспортамиНапомним, ранее в Российской Федерации отчитались о паспортизации оккупированных территорий Донбасса. По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, всего в "ЛНР" и "ДНР" раздали около 125 000 российских паспортов.

Стало известно, что с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило более 160 000 заявлений от жителей ОРДЛО.

В то же время, Колокольцев сообщил, что количество людей, принятых по Государственной программе по помощи в добровольном переселении в РФ соотечественников, остается на уровне 2018 года, а это почти 92,5 тысячи человек.

Выдача российских паспортов жителям ЛДНР

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, указ позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.

Сам Путин такой шаг назвал "чисто гуманитарным" решением.

Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов. По ее словам, решение напрямую связано с тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.

Указ вызвал резкую реакцию украинского лидера: новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинцы по различным причинам могут согласится на получение российского паспорта, но в перспективе это не будет иметь положительный результат, поскольку все граждане понимают разительное отличие России от Украины:

Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ. Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления.

Путин в ответ заявил, что был "далек от того, чтобы кого-то провоцировать", и привел в пример аналогичные действия по отношению к проживающим на Украине соотечественникам со стороны Польши, Румынии и Венгрии.

В США отметили, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса - "крайне провокационная акция", которая создает серьезное препятствие для реализации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса, а спецпредставитель Белого дома по Украине Курт Волкер назвал шаг Путина "сценарием по оккупации".

Тем не менее, 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям Луганской области. 30 апреля в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям территорий Донецкой области, а 6 мая пункт по приему документов желающих получить российское гражданство открылся в Луганске.

В начале мая глава МИД Украины Павел Климкин аноснировал "действенный ответ" на выдачу российских паспортов, а предложенные шаги станут для Кремля "сюрпризом".  На следующий день после заявления Климкина Кабмин принял решение не признавать паспорта, выданные Украинской на территории ЛНР и ДНР. Также было решено "обратиться к партнером" с просьбой о непризнании таких паспортов при пересечении границ других стран.

ЛНР российские паспорта Леонид Пасечник новости Донбасса
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