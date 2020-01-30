Захват украинских моряков: в РФ приняли неожиданное решение по уголовному делу

Следственные действия приостановлены на неограниченный срок.
Российский адвокат Николай Полозов рассказал подробности по поводу уголовного дела в отношении украинских военных моряков, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
По его словам, следователи ФСБ России на неограниченный срок приостановили следственные действия по этому уголовному.
делу в отношении украинских военных моряков, задержанных за инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных на родину украинских моряков.
Читайте такжеСтало известно о судьбе возвращенных из плена РФ украинских моряков"Производство по делу приостановлено на неограниченный срок. Приостановка следствия связана с тем, что местонахождение обвиняемых известно, однако у следствия отсутствует возможность обеспечить участие в деле всех 24 моряков", - цитирует защитника ТАСС.
Адвокат добавил, что такое решение следствием было принято в связи с тем, что моряки находятся на Украине и им не рекомендуется пребывание на территории России. Он не исключил, что моряки, остающиеся в статусе обвиняемых, потенциально они могут быть объявлены в розыск, если будут находиться за пределами своей страны.
"Но это не означает, что моряки скрываются. Такой спящий режим нас не устраивает, поэтому мы обжалуем данное постановление", - резюмировал Полозов.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков.