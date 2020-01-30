Захват украинских моряков: в РФ приняли неожиданное решение по уголовному делу

Освобожденные украинские моряки / УНИАН

Российский адвокат Николай Полозов рассказал подробности по поводу уголовного дела в отношении украинских военных моряков, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

По его словам, следователи ФСБ России на неограниченный срок приостановили следственные действия по этому уголовному.

делу в отношении украинских военных моряков, задержанных за инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных на родину украинских моряков.

Читайте такжеСтало известно о судьбе возвращенных из плена РФ украинских моряков"Производство по делу приостановлено на неограниченный срок. Приостановка следствия связана с тем, что местонахождение обвиняемых известно, однако у следствия отсутствует возможность обеспечить участие в деле всех 24 моряков", - цитирует защитника ТАСС.

Адвокат добавил, что такое решение следствием было принято в связи с тем, что моряки находятся на Украине и им не рекомендуется пребывание на территории России. Он не исключил, что моряки, остающиеся в статусе обвиняемых, потенциально они могут быть объявлены в розыск, если будут находиться за пределами своей страны.

"Но это не означает, что моряки скрываются. Такой спящий режим нас не устраивает, поэтому мы обжалуем данное постановление", - резюмировал Полозов.