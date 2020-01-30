Россия и Беларусь не смогли договориться по нефти

Россия и Беларусь не могут договориться по транзиту нефти / Reuters

Россия и Беларусь не достигли договоренностей по тарифу на транзит российской нефти.

Как сообщает Интерфакс, о провале переговоров сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович.

"Мы ни о чем не договорились", — заявил министр.

Чиновник добавил, что отныне порядок повышения тарифов на транзит нефти будет определяться среднегодовым темпом инфляции, увеличенным на три процентных пункта.

По словам Колтовича, с 1 февраля тариф на транзит топлива через территорию страны вырастет более чем на шесть процентов.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин заявил, что переговоры завершены, Россия определилась и окончательное решение теперь за Минском.

"Окончательное решение должна принять белорусская сторона в соответствии с компетенцией и в сроки установленного порядка", - сказал российский чиновник.

Как известно, 2020 года поставки российской нефти в Беларусь стали дороже из-за проведения в России налогового маневра в нефтяной отрасли. После этого Минск начал искать альтернативу российской нефти.

Как ранее сообщалось, Лукашенко взорвался из-за проблем с Россией и нефтью.

Напомним, ранее действовавший контракт на поставку углеводородов между РФ и Беларусью истек 1 января 2020 года. Через десять дней Александр Лукашенко ввел налог для компаний, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов на территорию государства. Кроме того, президент Беларуси заявил о том, что Минск договаривается с США, ОАЭ и Саудовской Аравией о поставках нефти по мировым ценам.