Выдали маски и изюм: украинка рассказала, как дела с коронавирусом в самом Ухане

Выдали маски и изюм: украинка-очевидец рассказала про коронавирус в Ухане / Reuters

Коронавирус в Китае больше беспокоит иностранцев, чем местных жителей, считает украинка, которая приехала в Ухань по обмену учить китайский язык и сейчас находится там.

"Сейчас здесь паники никакой нет. Все следят за новостями, занимаются своими делами, паники в общежитии нет. Я держусь, мне сейчас не страшно… Думаю, все хорошо закончится. Люди в Украине паникуют больше, чем те, кто здесь сейчас находится. Ибо все здесь спокойно реагируют на ситуацию", – поделилась впечатлениями харьковчанка Моника Рустамова с Радио Свобода.

Читайте такжеНе только воздушно-капельным путем: названы новые способы передачи уханьского вирусаОна рассказала, что коронавирус в Ухане пытаются сдерживать, проверяя температуру на входе в общественные места и заставляя каждое утро отчитываться на счет самочувствия. Также всем выдали маски, сухофрукты, орехи и изюм.

"На улицах все тихо и спокойно, людей нет. Но это в основном связано с праздниками сейчас: на Новый год в Китае всегда так. В магазинах есть все, кроме овощей. И фрукты есть, все есть", – заверила украинка.

В завершение она добавила, что все украинцы в Китае состоят на учете в посольстве Украине, так что при критической ситуации их срочно эвакуируют.

Тем временем, по состоянию на утро 31 января, от коронавируса:

погибло – 213 чел.;

выздоровело – 180;

заражено им – 9776;

с подозрением на наличие вируса – 15238;

на карантине – 102427.

Ранее в ВОЗ оценили шансы Украины в борьбе с коронавирусом. Украина уже переживала кризисы и вспышки вирусов, напомнил Ярно Хабихт.

Напомним, эксперт дал мрачный прогноз насчет коронавируса в Украине. Украинские лаборатории плохо оснащены, а в регионах не хватает квалифицированных специалистов.