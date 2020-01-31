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Вирус в Китае: число жертв перевалило за 200 человек

31 января 2020, 07:32

В Китае насчитали почти 10 тысяч случаев заражения смертельным коронавирусом.

коронавирус из Китая
Коронавирус продолжает убивать людей/ Фото Reuters

Количество жертв китайского коронавируса 2019-ncov достигло 213 человек. В частности, в китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром страшного заболевания, умерло 204 человека.

Кроме того, по состоянию на четверг, 30 января, органы здравоохранения Китая насчитали в стране 9692 случая заражения, сообщает Reuters. Кроме того, около сотни случаев инфицирования китайским вирусом зафиксировали в меньшей мере 18 странах.

Как сообщал Главред, 30 января впервые диагностировали коронавирус у пациента в России. Пациент находится в одной из инфекционных больниц Москвы.  Вместе  с ним в больницу доставили еще несколько человек. У них имеются схожие симптомы и есть подозрение на китайский вирус. Сейчас всех направили на диагностику и лечение в стационар больницы. Бригаду медиков, которая работала с данными пациентами, отправили на карантин. При этом российские власти пока официально не подтвердили первый случай коронавируса в стране.

Кроме того, в США вирус из Китая впервые передался от человека к человеку. По данным СМИ, это уже шестой случай заболевания смертельным недугом, который был зафиксирован на территории Штатов.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что будет привлекать страны мира к ответственности за нарушением ее рекомендации во время вспышки коронавируса.

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