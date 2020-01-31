Россия идет на важный шаг из-за коронавируса: начнет работать новый режим

Из-за коронавируса Россия приостановит авиасообщение с КНР / Reuters

Вице-премьер-министр, глава штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова сообщила, что из-за эпидемии вируса нового типа - коронавирус 2019-nCoV, страна приостановит авиасообщение с Китаем.

РФ приостановит авиасообщение с КНР с субботы, 1 февраля, рассказала чиновница после заседания штаба, пишет Интерфакс.

По словам Голиковой, новый режим работы авиасообщения между Россией и Китаем заработает в ночь на субботу - с 00:00 часов.

Голикова добавила, что между государствами закроются почти все воздушные маршруты, будут осуществляться только регулярные рейсы Аэрофлота в Шанхай, Пекин, Гонконг и Гуанчжоу, а также регулярные рейсы четырех китайских перевозчиков в московский аэропорт Шереметьево.

"…все лайнеры из Китая будут прилетать в терминал F Шереметьево, будет организована вся работа авиационных властей и Роспотребнадзора, чтобы пассажиры этих рейсов направлялись при необходимости в медучреждения", - подчеркнула вице-премьер.

Чиновница добавила, что власти РФ обратятся с просьбой к китайской стороне оставить слоты российских рейсов, чтобы оставалась возможность возвращать россиян из КНР.

Напомним, 31 января стало известно, что в России нашли первых двух заболевших коронавирусом нового типа. Коронавирус подхватили двое граждан Китая, их отправили в инфекционное отделение и держат под жестким наблюдением.

Сначала коронавирус 2019-nCoV был зафиксирован в Китае, а потом расширил свои границы. Смертельный вирус не зафиксирован в Украине.

По состоянию на 31 января вирус в Китае подхватили более 9 тысяч человек, 213 заболевших - умерли. Эпицентром заболевания считается китайский город Ухань, он закрыт. В Гонконге создана вакцина от коронавируса, препарат должен пройти испытания.