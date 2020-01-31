В РФ улицу назвали именем Путина для привлечения внимания к проблемам ЖКХ

Путина увековечили в улицах проблемного города / Reuters

В России поселке Лысогорском Ульяновской области одну из улиц назвали в честь президента России Владимира Путина для привлечения внимания центральной власти страны к проблемам с прокладкой коммуникаций.

Как пишет Коммерсантъ, переименование состоялось еще в декабре минувшего года, но лишь сейчас событие приобрело огласку и резонанс.

Местные жители рассказывают, что в топонимике Лысогорского появились в последнее время улицы Сталина, 75-летия Победы, Ветеранов, Мира, Дружбы и другие.

Глава Подкуровского сельского поселения Валентина Прокудина поделилась с журналистами центральных СМИ причинами радикального шага. Чиновница уверяет, что несколько лет назад здесь выделили 800 участков для многодетных семей и участников боевых действий. Однако за все эти годы власти так и не удосужились провести людям самые необходимые коммуникации - в поселке нет электричества, отсутствуют газо- и водоснабжение, хотя магистральные линии проходят рядом, и к ним можно подключиться.

Местные власти утверждают, что за эти годы неоднократно обращались в администрацию района. Однако муниципальные власти исключали из повестки вопрос о коммуникациях в Лысогорском. Вот тогда-то чиновники и решили, что нужно назвать улицу без света, тепла и воды именем Путина, чтобы, наконец-то, привлечь внимание к проблеме.

"Может, хотя бы теперь на нас обратят внимание, все-таки будет стыдно, наверное, что улица 75-летия Победы, улица Ветеранов или улица Путина будут в таком состоянии", — подытожила Прокудина.

Напомним, в Российской Федерации признали проблему. Так, из-за большой территории теряется эффективная связь между мелкими элементами.

Как ранее сообщал Главред, журналист и блогер Кирилл Сазонов полагает, что Российская Федерация имеет зубы, как у щуки, и начнет распадаться, когда они сгниют.