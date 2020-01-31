В резиденции Трампа во Флориде открыли огонь - что стряслось

В резиденцию Трампа пытались прорваться неизвестные / Reuters

В США в пятницу, 31 января, около 12:15 по местному времени, произошло чрезвычайное происшествие.

Как пишет CNN, не территорию резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде пытался прорваться внедорожник, из-за чего охране лидера американцев пришлось открыть огонь.

Как выяснилось позже, двое неизвестных на джипе хотели проехать через нонтрольно-пропускной пункт резиденции Трампа в направлении главного входа. Чтобы остановить автомобиль охранникам пришлось применить оружие.

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В результате полиция задержала двоих человек, которые были в джипе, о пострадавший на данный момент сообщений нет.

Белый дом проинформировал, что Трамп сегодня планирует посетить свою резиденцию во Флориде, однако на момент инцидента он еще не прибыл.

Отметим, не удивительно, что на резиденцию Трампа была совершена атака, ведь у него немало "доброжелателей".

Ранее Главред писал, что Иран намерен обратиться в международные суды жалобу из-за убийства генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. По словам главы иранской судебной власти, иск будет направлен против американского лидера Дональда Трампа.

Фото с места ЧП во Флориде / CNN

В тоже время, Трамп сам провоцировал напряжение в мировой политике, организовав убийство иранского генерала Сулеймани. А позже даже лично рассказал новые подробности кровавой генералаликвидации . При этом Трамп подчеркнул, что Сулеймани "говорил плохие вещи" о США.

"Сколько этого дерьма мы должны слушать? Сколько мы будем слушать?", - цитирует Трампа CNN со ссылкой на его аудио выступление на ужине для спонсоров Республиканской партии в пятницу вечером, 17 января.

Позже в Иране пригрозили Трампу международным трибуналом.