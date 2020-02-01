"Пропал в Москве": эксперт оценил информацию в росСМИ о смерти Цемаха

Цемах, вероятно, пропал в Москве / УНИАН

Координатор центра по обмену и освобождению заложников Патриот Олег Котенко высказал мнение, что распространенную российскими пропагандистскими ресурсами информацию о смерти фигуранта дела о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха до сих пор не подтвердили, поэтому она, вероятнее всего, является фейковой.

"Мы знаем, что он пропал где-то в Москве. Убит или нет – еще не известно. Я думаю, если Россия все же захочет его убрать, то они найдут какие-то простые способы. Допустим, попадет в аварию, его найдут повешенным или просто остановится сердце", – цитирует его 24 канал.

По словам Котенко, ресурс Russia Today поспешно обнародовал информацию об убийстве Цемаха. Однако такой версии он не исключает, поскольку участники российской агрессии на Донбассе нередко заканчивали свою жизнь трагически.

"Это вопрос времени. Следственная группа Нидерландов допрашивает Цемаха. Россия в этом случае выглядит не совсем красиво. Самое простое решение для них сейчас – просто убрать человека. Нет человека – нет проблем. Этим лозунгом российские спецслужбы руководствуются всегда. Так Россия зачищает все следы, которые могут подтверждать их агрессию против Украины", - добавил Котенко.

Как ранее сообщалось, Европейский суд по правам человека решил, можно ли экстрадировать фигуранта дела о трагедии рейса МН17 на Донбассе Владимира Цемаха в Нидерланды.

Как ранее сообщал Главред, фигурант дела о трагедии рейса МН17 в небе над Донбассом Владимир Цемах обратился в Европейский суд по правам человека.